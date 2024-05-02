Microsoft заключил рекордную сделку по покупке чистой энергии

Microsoft и канадская компания Brookfield Asset Management заключили соглашение о разработке возобновляемых источников энергии. Это станет одной из крупнейших корпоративных сделок по покупке чистой энергии.

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В рамках соглашения Brookfield построит для Microsoft ветряные и солнечные электростанции общей мощностью 10.5 гигаватт. Этого количества электроэнергии хватит, чтобы обеспечить электричеством миллионы домов.

Данная сделка позволит Microsoft достичь цели по питанию своих дата-центров по всему миру за счет экологически чистой электроэнергии к 2030 году. Microsoft стремится снизить углеродный след и оставаться конкурентоспособным в гонке по внедрению искусственного интеллекта.

Для работы дата-центров требуется огромное количество электроэнергии, поэтому переход на чистую энергию является важной частью стратегии компании. Brookfield сможет расширить свой портфель ветряных и солнечных проектов в США, Европе и других регионах.

Соглашение изначально фокусируется на солнечной и ветровой энергии, но может быть расширено на другие технологии, производящие электроэнергию без выбросов CO2. Microsoft является одной из ведущих технологических компаний, продвигающих корпоративные закупки чистой энергии.