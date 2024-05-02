Raiffeisen начнет сокращать бизнес в России

Raiffeisen Bank International начнет сокращать бизнес в России в третьем квартале 2024 года по требованию Европейского центрального банка. Об этом сообщил глава группы Йоханн Штробль, передает «РБК».

По его словам, речь идет о практически полной остановке кредитования. Таким образом Raiffeisen будет ждать погашения уже выданных ссуд, перестав выдавать новые «за несколькими исключениями», добавил Штробль.

Он отметил, что сокращение бизнеса может начаться уже в третьем квартале, но не раньше.

«Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты группы за год», — указал глава Raiffeisen.

При этом он не уточнил в сторону каких именно направлений кредитования банк будет двигаться в первую очередь при сокращении.

Ранее ЕЦБ направил Raiffeisen требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в РФ — на 65% к 2026 году.