По итогам 2023 года относящийся к акционерам чистый убыток «Газпрома» по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил 629 миллиардов рублей, а выручка упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Об этом со ссылкой на данные, представленные компанией, сообщает РИА Новости.

Годом ранее лидер газового рынка России получил 1,226 триллиона рублей прибыли. При этом нынешний результат стал неожиданностью для аналитиков. Консенсус-прогноз предполагал прибыль в районе 447 миллиарда рублей, а минимальные ожидания по прибыли составляли около 30 миллиардов рублей.

Также в отчете указано, что компания снизит объем инвестиций на 16 процентов по сравнению с ранее запланированным уровнем. На фоне такой статистики акции «Газпрома» на Мосбирже теряли более четырех процентов, а к 16:45 скорректировались до уровня 157,5 рубля (минус 3,5 процента).

При этом по итогам первого квартала 2024 года чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 449,53 миллиарда рублей против убытка в 85,1 миллиарда годом ранее. Убыток от продаж достиг 47 миллиардов рублей против прибыли в 125,4 миллиарда за тот же период 2023 года.

Еще в конце прошлого года зампред правления поставщика Фамил Садыгов указывал, что «Газпром» ожидает «уверенные финансовые результаты» за 2023 год, хотя и не давал диапазона конкретных цифр.

Ранее «Газпром» сообщил, что чистая прибыль по РСБУ в 2023 году составила 696 миллиардов рублей, что на семь процентов меньше результата предыдущего года. Почему разница между данным по РСБУ и МСФО оказалась столь велика, в компании пока не уточняли.

. Стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже снижалась более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов. Отрицательная динамика отмечена на фоне публикации компанией отчетности по МСФО за 2023 год.

К 16:22 мск акции "Газпрома" снижались на 4,19%, до 156,38 рубля за бумагу. К 16:32 мск акции компании замедлили снижение до 3,41% и торговались на уровне 157,65 рубля за бумагу.

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"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 1 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Во вторник, 30 апреля, объем прокачки составил 42,2 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 1 мая может составить около 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что данное арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Группа "Газпром" планирует направить на инвестиции в 2024 году 2,573 трлн рублей против 3,056 трлн рублей в 2023 году, что означает снижение на 16%, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошлый год.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2024 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 2 572 823 млн рублей", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что инвестиции головной компании "Газпром" в 2024 году снизятся на 20% по сравнению с текущим годом - до 1,574 трлн рублей.

В отчете компании за 2022 год прогнозировалось, что инвестиции группы "Газпром" в 2023 году могут составить рекордные 3,056 трлн рублей.

В первом квартале 2024 года добыча газа в России выросла до 196,9 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на знакомые со статистикой Минэнерго источники «Коммерсантъ».

Российские компании с января по март добыли на 9,4 процента газа больше в годовом выражении. Так, в марте добыча составила 65,4 миллиарда кубометра — плюс 7,9 процента год к году. Основной рост обеспечил «Газпром» — плюс 13 процентов и 132 миллиарда кубометров за квартал. Крупные независимые производители сохранили добычу примерно на уровне прошлого года.

Тенденцию независимый эксперт Александр Собко объясняет увеличением экспорта «Газпрома» в страны Европейского союза. Годом ранее прокачка газа в ЕС упала до исторического минимума в 45 миллиардов кубометров, а сейчас поставщики наращивают объемы прокачки по «Силе Сибири». Также «Газпром» стремится заключить соглашение на поставки по газопроводу «Сила Сибири-2».

В первом квартале 2024-го «Роснефть» увеличила добычу газа на 1,5 процента, до 20 миллиардов кубометров. Годом ранее компания демонстрировала взрывной рост добычи из-за запуска проектов «Роспан» и «Харампурнефтегаз» — к концу 2023-го показатель вырос на 23,7 процента, до 66 миллиардов кубометров. НОВАТЭК за тот же период снизил добычу газа на 2,6 процента, до 20,8 миллиарда кубометров — компания не смогла нарастить объемы из-за санкций, мешающих запуску проекта «Арктик СПГ-2» на Утреннем месторождении.

По итогам трех месяцев сохранил добычу также ЛУКОЙЛ — 4,6 миллиарда кубометров. Подконтрольная «Газпрому» «Газпром нефть» произвела 7,7 миллиарда кубометров газа (плюс 8,4 процента год к году). «Сургутнефтегаз» сократил добычу в первом квартале сразу на 11,3 процента, до 1,63 миллиарда кубометров.

Евросоюз в последние месяцы обсуждает введение новых санкций против СПГ-проектов из России, среди которых — запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа в третьи страны через порты в Европе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена искать пути преодоления потенциальных препятствий.

Государства «Большой семерки» добились значительного прогресса в деле снижения зависимости от российского ископаемого топлива. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине, сообщает РИА Новости.

В том числе такой тенденции поспособствовали экономия электроэнергии и снижение спроса на газ, достигнутого за счет альтернативных источников энергии. Страны G7 намерены как можно скорее покончить с сохраняющейся зависимостью от российского газа, а важную роль в этом процессе может сыграть увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Также участники встречи признали необходимость нового ускорения перехода к чистой энергетике, что само по себе снизит необходимость импорта ископаемого топлива.

Вскоре после начала боевых действий на Украине страны Евросоюза, США и Великобритания ввели эмбарго на поставки российского угля, нефти и нефтепродуктов. Однако Европа и Великобритания закупают российский газ, в том числе в виде СПГ, и нефтепродукты, переработанные в третьих странах из российской нефти.

Тем не менее в ЕС продолжается обсуждение запрета импорта газа. О соответствующих планах объединения заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. Возможно, новое эмбарго станет частью 14-го пакета санкций.

Задумываться о таком шаге Европа начала после второго подряд зимнего периода, закончившегося с рекордными запасами газа в хранилищах, а также в связи со значительным снижением цен на топливо.

В Европе все чаще слышны заявления, что газовый кризис пройден, от поставок из России ЕС больше не зависит, а впереди их ждет дивный, новый, зеленый мир с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). В каждом из этих заявлений есть частица правды, но присутствует и изрядная доля лукавства.

Как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, ситуация на европейском рынке стабилизировалась после затяжного ценового кризиса, который длился больше двух лет - с осени 2021 по середину зимы 2023 года. Сложился хрупкий баланс, во многом благодаря еще одной теплой зиме, уничтожению промышленного спроса в Европе и росту поставок трубопроводного газа из России.

Действительно, сейчас биржевые цены на газ в Европе стабилизировались в районе 300 долларов за тысячу кубометров, а запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) непривычно высокие для недавно закончившегося отопительного сезона - 62%.

Но важно отметить, во-первых, сейчас цены сбалансировались на уровне в 1,5-2 раза выше среднего исторического значения для европейского рынка, говорит Гривач. По его мнению, это и есть цена отказа от крупных объемов российского трубопроводного газа и их замещения импортным сжиженным природным газом (СПГ) и нестабильными ВИЭ в энергобалансе. Энергетический кризис переродился в промышленный и экономический, считает Гривач.

Последнее не удивительно потребление газа в Европе снизилось приблизительно на 20%, причем драйверами снижения стал промышленный сектор, а в нем газохимические предприятия. Что касается запасов газа в ПХГ, то их сегодняшнего уровня ЕС не хватить на один месяц активного потребления, если не экономить.

Но несмотря на это баланс все еще хрупок, подчеркивает Гривач. Любые внешние события и даже намеки на них вызывают панические ралли на рынке. Как это было прошлой осенью после угрозы забастовок на австралийских СПГ проектах и обострения на Ближнем Востоке. Сейчас таким же фактором среднесрочной нервозности является вопрос продолжения транзита российского газа через Украину предстоящей зимой. Отсюда и стратегия стран ЕС по сохранению максимальных остатков в ПХГ, хотя экономического смысла в этом не было. Соответственно, любой негативное событие в сфере снабжения газом или комбинация таковых этот хрупкий баланс может разрушить в любой момент, считает эксперт.