Руководители корпораций настроены пессимистично из-за обстановки в Красном море

Нарушения с грузоперевозками в Красном море, вероятно, будут наблюдаться до конца текущего года. Такой прогноз дал генеральный директор корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк, передает газета Financial Times.

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Напомним, что на указанную компанию приходится пятая часть мировых морских перевозок. По словам собеседника издания, «сложная ситуация в Красном море не будет кратковременной».

По мнению Клерка, в ближайшем будущем контейнеровозы корпорации вряд ли вернутся на прежний маршрут (через Суэцкий канал). Возможно, грузоперевозки по старому маршруту возобновятся в конце года, отметил он.

С конца 2023 года фирма приняла решение о приостановке транспортировки грузов через Красное море. Она перенаправила суда из Средиземноморья в Азию вокруг мыса Доброй Надежды. Ее выручка упала в первом квартале на 13%, до $12,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.