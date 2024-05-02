Суд отказал АСВ в отмене сделки по продаже российского «Киви»

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в признании договора купли продажи акций «Киви» недействительным, а также договора залога и обременения акций компании, следует из картотеки дела.

«В иске отказать полностью», — говорится там.

Frank Media направили запрос в АСВ.

Агентство по страхованию вкладов 4 марта 2024 года от лица Киви-банка подало иск российской компании «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. АСВ хочет оспорить договор купли-продажи акций «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. Заседание по этому вопросу назначено на 16 апреля. АСВ также настаивало на обеспечительных мерах в виде ареста акций «Киви», принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

ЦБ 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у Киви-банка на осуществление банковских операций. Сейчас в банке действует временная администрация в лице АСВ. Как отмечал ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, и в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на проведение отдельных операций. Кроме того банк систематически допускал нарушения требования антиотмывочного законодательства, отмечал регулятор.

В середине января было объявлено о том, что гонконгская Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова заключила соглашение о покупке у международной группы QIWI российских активов (включая Киви-банк), которые были сосредоточены на балансе компании «Киви». В конце января сделка была закрыта . После чего все акции российской «Киви» были переданы Fusion Factor Fintech.

Сумма сделки должна была составить 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной QIWI, сообщала группа. В случае, если гонконгская компания не сможет полностью расплатиться за активы, то у QIWI возникает «право (но не обязанность)» продать или осуществить отчуждение акций самого покупателя и российской компании «Киви», отмечалось в пресс-релизе.