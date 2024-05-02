Raiffeisen нарастил прибыль в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) нарастила прибыль от деятельности в России. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность компании пишет РИА Новости.

В первом квартале 2024 года прибыль банка в РФ после налогообложения выросла на 8,2 процента в годовом выражении, до 326 миллионов евро. При этом консолидированная прибыль всего RBI за тот же период увеличилась только на 1 процент, до 664 миллионов евро. Прибыль на одну акцию компании составила 1,94 евро (1,92 евро в прошлом году).

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента потребовали от руководства Австрии принудить Raiffeisen Bank International остановить свою деятельность в России и покинуть страну. Письмо поддержали 37 депутатов из разных стран. По словам авторов обращения, заявления RBI в корне отличаются от действий банка — вместо попыток сокращения деятельности российская «дочка» выступает в качестве кредитора крупнейших операций в России.