Amazon утроила свою прибыль

Amazon вошла в 2024 год с новой силой, сообщив о рекордной прибыли в первом квартале и стремительном росте в ключевых секторах.

Выручка: $143,3 млрд (рост на 13% по сравнению с предыдущим годом) Прибыль: $10,4 млрд (более чем в три раза больше, чем в прошлом году) Облачные вычисления: продажи выросли на 17% до $25 млрд (самые высокие темпы за последний год) Прибыль от облачных вычислений: выросла на 84% до $9,4 млрд (наибольшая общая прибыль)

Amazon благодаря этим показателям превзошла ожидания аналитиков. Ключевой фактор? Возрождающийся облачный бизнес, Amazon Web Services (AWS). AWS набирает обороты после периода «осторожности» в расходах, а рост обеспечивается за счет генеративного ИИ и инвестиций в инфраструктуру, отмечают эксперты.