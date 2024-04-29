В Wildberries прокомментировали инцидент с запертой в ПВЗ покупательницей

Компания Wildberries начала проверку ситуации с запертой в пункте выдачи заказов жительницей Москвы, сообщила NEWS.ru пресс-служба маркетплейса. Представители компании также принесли извинения москвичке.

Wildberries проводит внутреннюю проверку по ситуации, мы находимся в диалоге с клиентом и собственником партнерского ПВЗ для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Компания приносит свои извинения клиенту. Штрафы, которые могли быть начислены ошибочно, мы в обязательном порядке сторнируем, — сказали в WB.

В компании добавили, что планируют в дальнейшем улучшать систему обучения по общению с клиентами для владельцев ПВЗ. Данная ситуация противоречит правилам взаимодействия с клиентами на пунктах выдачи, подчеркнули в Wildberries. Также уточняется, что маркетплейс сотрудничает с правоохранительными органами.

Работники Wildberries заперли москвичку в пункте выдачи

Ранее жительницу Москвы закрыли в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries из-за отказа платить штраф. По данным СМИ, 32-летняя женщина оформила возврат сумок, после чего сотрудники ПВЗ начали требовать от нее заплатить штраф в размере 108 тысяч рублей.

Владелец пункта выдачи связался с москвичкой и попросил ее прийти к ним. Когда девушка пришла, местные работники закрыли входную дверь. При этом сама она утверждает, что стотысячный штраф возник из-за ошибки продавца и платить она ничего не обязана. Через некоторое время к пункту выдачи приехали сотрудники полиции. Они выпустили женщину из здания.