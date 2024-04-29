Под угрозой санкций США китайские банки замораживают платежи в Россию

По мере ужесточения давления США на китайские банки, обеспечивающие расчеты с Россией, многие китайские фирмы вынуждены искать обходные пути для продолжения торговли с российскими партнерами. Как сообщают собеседники Reuters , крупные банки Китая уже свели к минимуму обработку платежей из РФ, опасаясь возможных американских санкций.

В результате некоторые компании обратились к мелким приграничным банкам, валютным брокерам и даже запрещенным криптовалютам.

«Вести бизнес через официальные каналы просто невозможно», — жалуется владелец компании по производству бытовой техники в Гуандуне.

По его словам, крупные банки, которыми он ранее пользовался, резко сократили взаиморасчеты с Россией после начала спецоперации на Украине. Один из менеджеров прямо признался Вану, что банк опасается американских санкций за российские транзакции.

Подобная ситуация характерна для всех крупных государственных банков КНР, подтверждает сотрудник одного из «большой четверки» китайских банков. Он отмечает, что ужесточение контроля над сделками с РФ вызвано стремлением избежать «ненужных проблем» с Вашингтоном.

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В итоге многие поставщики электроники, химикатов и промоборудования из Поднебесной либо замораживают бизнес с Россией, либо обращаются к теневым каналам. Среди популярных вариантов — услуги валютчиков в приграничных районах и даже криптовалюты, хотя они запрещены в КНР с 2021 года, пишет агентство.

«Транзакции между Китаем и Россией будут все чаще проходить по подпольным каналам. Но эти методы несут значительные риски», — предупреждает глава одного из торговых объединений в юго-восточной провинции, представляющего китайский бизнес на российском рынке.

До этого в Кремле оценили давление Вашингтона на Пекин.