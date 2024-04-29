Назван неожиданный источник поступления почти миллиарда евро в бюджет РФ

Европейские банки в 2023 году заплатили в России около 800 миллионов евро налогов — это в четыре раза больше, чем до начала СВО на Украине. О неожиданном источнике поступления в российский бюджет почти миллиарда евро пишет Financial Times.

Речь про Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. При этом большую часть суммы выплатила российская дочка Raiffeisen.

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В 2021 году западные банки заплатили около 200 миллионов евро налогов. Резкое увеличение суммы в 2023 году связано с возросшими доходами кредитных организаций. Санкции оставили российские банки без доступа к западным источникам заимствований, что сделало европейские банки еще более популярными у жителей России.