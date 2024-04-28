Криптобиржа Beribit начала возвращение денег вкладчикам. В общей сложности, организация вернула уже 24 млн рублей из 400 млн, зависших на ее счетах, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что вкладчики на протяжении нескольких дней «штурмовали» офис Beribit. Во время акции несколько человек потеряли сознание.

По данным канала, деньги были выплачены клиентам, у которых были относительно небольшие вклады. Руководство биржи предложило вкладчикам, вложившим в криптовалюту свыше 20 млн рублей, подождать до 2 мая.

В Beribit ответили на претензии разъяренных криптоинвесторов

Журналисты отметили, что опасения криптотрейдеров, желание забрать вложенные средства вызваны обысками в офисе биржи, которые силовики провели 29 марта, на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Правоохранители полагали, что биржа могла быть замешана в финансировании террористов.