Прошло заседание Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциация менеджеров

На Международной выставке-форуме «Россия» в Павильоне T. «Дом мечты» 24 апреля 2024 года состоялось стартовое заседание Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциация менеджеров. Тема встречи — «Смыслы и ценности устойчивого развития».

© Lenta.ru

С приветственным словом выступила Елена Емельянова, руководитель направления ESG Ассоциации менеджеров, модераторами стали сопредседатели Комитета по устойчивому развитию и ESG Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ, и Ярослава Врубель, руководитель по устойчивому развитию и связям с инвесторами ММК.

«Ключевая цель сегодняшней встречи — сформировать план работы комитета, который будет интересен бизнесу и участникам, будет иметь практическое значение, по итогам которого появятся предложения в адрес регуляторов, сформируется пул рабочих кейсов и решений для бизнеса», — обозначила Марина Слуцкая.

Спикер считает важным вовлечь в диалог не только представителей бизнеса, но и тех, кто принимает решения на государственном уровне. Первый вопрос, который модератор призвала обсудить в ходе встречи — в чем сегодня заключаются ценности устойчивого развития для бизнеса, зачем и как компании задают тон повестке ESG.

«Ключевая забота и ценность ДОМ.РФ — качественное и доступное жилье. Это социальная миссия, которая определяет нашу деятельность и пронизывает ее. Мы нащупывали и находили те смыслы устойчивого развития, которые, как нам кажется, актуальны на сегодняшний день. К ним мы относим качество, управление рисками, технологическое развитие, доверие, договороспособность и долгосрочный горизонт, а также неравнодушие», — отметила Марина Слуцкая.

Сопредседатель комитета Ярослава Врубель рассказала, почему ESG-повесткой занимаются в компании ММК.

«Мы в первую очередь сами заинтересованы в качестве жизни нашего региона, так как все сотрудники ММК живут в Магнитогорске. Мы как градообразующее предприятие смотрим на ESG немного под другим углом — без устойчивого развития мы просто не сможем существовать».

Тема вызвала оживленный диалог участников заседания. Среди многих выступивших, можно выделить следующих.

Николай Обрезков, генеральный директор компании «Орта», председатель комитета по бизнес-этике Ассоциации менеджеров, видит развитие повестки устойчивого развития через призму коммуникационной стратегии и репутационного менеджмента:

«Важно, чтобы представители индустрии учитывали и этическую составляющую — несли профессиональную ответственность за свою деятельность».

Спикер подчеркнул, что тема ESG с 2020 года набирает в России все большую популярность, но в этом вопросе очень важна государственная поддержка.

«Не менее важно — собирать практики и методики других компаний, — отметил Александр Бурмака, Директор департамента КСО компании «ОТЭКО». – Чужой опыт поможет приблизиться к достижению целей устойчивого развития». «Устойчивое развитие должно быть в ДНК компании, — уверен Захар Азаров, советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь». — При этом компании должны проводить внутреннее информирование сотрудников о планируемых ESG- инициативах».

Эксперт добавил, что для руководства «Северстали» отчет об устойчивом развитии — «это настольная книга, наша команда понимает, что такое ESG и знает, как к нему прийти».

Вопрос о подготовке новых кадров в сфере ESG поднял Петр Щербаченко, представитель Финансового университета:

«Сейчас в разных вузах подготовка молодых специалистов происходит с разными акцентами — в технических и социальных заведениях они, очевидно, разные. Но было бы неплохо выработать единую систему обучения студентов».

Второй важной повесткой встречи стал вопрос подготовки ESG-отчетности для компаний.

«Нефинансовая отчетность сегодня действительно стала болью для ряда компаний, — подчеркнула Ярослава Врубель. — Чтобы облегчить эту задачу я советую перенимать опыт других компаний, не стараться включить в свои первые отчеты все показатели. Не лишним будет нанять стороннего аудитора для более тщательной проверки — это даст вам ценное мнение со стороны и укажет на моменты, нуждающиеся в доработке».

О сложностях, с которыми могут столкнуться компании в связи с подготовкой ESG-отчетности, рассказала Ирина Байборович, Руководитель направления по устойчивому развитию РАТМ Холдинг.

«На данный момент мы не готовы к подготовке ESG-отчетности, но столкнулись с тем, что без ее предоставления банки не готовы выдать нам заемные средства», — поделилась она.

Участники заседания отметили, что ESG-отчетность пока не носит строго обязательный характер, при этом для рынка, включая банки это действительно удобный формат ознакомления с деятельностью компании, обратившейся за займом.

В завершении встречи модераторы поделились повестками и планами новых заседаний комитета на текущий год, среди них темы: ESG-финансирования, развития городов присутствия, а также вопросы кадрового потенциала в ситуации их нехватки.

«Гостей комитета по ESG и устойчивому развитию ждут важные и интересные дискуссии, а также новые площадки проведения заседаний, подобранные со смыслом», — заключила сопредседатель Марина Слуцкая.

Информационные партнеры: Бизнес и общество, Publico.ru, EcoStandard.journal, +1 (Plus One), INFRAGREEN, Rambler&Co