Гонконг снял запрет на ввоз мяса птицы из регионов России

Гонконг снял запрет на ввоз мяса птицы из 23 регионов России, который вводился в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птиц, со ссылкой на Россельхознадзор сообщает «Интерфакс».

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В ведомстве уточнили, что заявки российских поставщиков этого вида продукции принимаются с 25 апреля. Отмечается, что в ходе переговоров с представителями департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга была дана оценка возможности аттестации производителей различных видов мяса из РФ, желающих осуществлять поставки.

Стороны также предварительно условились, что инспектирование российских производителей баранины специалистами из Гонконга ожидается в третьем квартале 2024 года.

Ранее стало известно о намерении властей Турции ради сдерживания роста цен ввести временный запрет на экспорт куриного мяса, подорожавшего за последние пять месяцев в три раза.