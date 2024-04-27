Пополнение и вывод средств на платформе криптобиржи Beribit временно приостановили в связи с тем, что новое руководство фирмы выявило несоответствия в балансовой отчетности. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на службу поддержки клиентов биржи.

Об обнаружении недочетов стало известно накануне. Подчеркивалось, что предполагаемое время завершения всех проверок составляет от 1 до 15 рабочих дней.

В службе поддержки клиентов биржи указали на ведение специалистами технических работ на платформе. В связи с этим пополнять и выводить средства пока нельзя.

«Мы понимаем, что ситуация неприятная и неожиданная для всех. Команда Beribit делает все возможное, чтобы восстановить полноценную работу платформы в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В марте СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в Москве в офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски. Как отмечалось, они осуществлялись в рамках уголовного дела о финансировании террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».

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В ночь на 27 апреля стало известно, клиенты компании Beribit, чьи активы были заблокированы, штурмуют офис компании в «Москва-Сити». На месте находятся десятки людей, чьи инвестиции в криптовалюте были заморожены. Некоторые из вкладчиков отметили, что суммарный объем потерянных средств достигает 300–400 млн рублей.

По данным Shot, нескольким инвесторам, которые вложили миллионы в криптовалюту, стало плохо в офисе биржи. Кроме того, на месте работает полиция.