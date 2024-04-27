«Нафтогаз» сообщил о повреждении своих объектов газовой инфраструктуры

Объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза" получили повреждения на Украине. Об этом сообщила группа "Нафтогаз" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О каких именно объектах идет речь, а также о том, где они находятся и какой характер повреждений, в компании не уточнили.

Между тем в "Нафтогазе" утверждают, что на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам группы произошедшее не отразится.

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