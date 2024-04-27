Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке пяти пассажиров

Авиакомпания S7 оштрафована еще на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пяти пассажиров в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В марте авиакомпания S7 была оштрафована за отказ в перевозке восьми пассажиров из Новосибирска в Тюмень и обратно.

"Установлено, что в январе текущего года пяти пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Москву (Домодедово), отказано в перелетах в связи с превышением количества пассажиров, ожидаемых к перевозке, над количеством мест на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Транспортной прокуратурой генеральному директору S7 внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты организационные меры. Пассажиры доставлены в пункт назначения другими рейсами, им предоставлена материальная компенсация.

По инициативе прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.