ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен

Представители Федеральной антимонопольной служб (ФАС) направили производителям стройматериалов письма, в которых говорится о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования на стройматериалы в условиях паводков, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, от производителей требуется довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров и агентов.

ФАС напомнила о том, что неблагоприятная обстановка зафиксирована в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае.

Ведомство указало на регулярное ведение мониторинга стоимости строительных материалов. Как отмечается, получение ФАС данных о повышении цен на них «будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что допускать спекулятивные скачки цен на товары первой необходимости в районах паводков ни в коем случае нельзя. Глава государства указал на необходимость регулярно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, а также своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь.