Авиакомпании России сообщили о росте трат на ремонт самолетов

Расходы на эти нужды в 2023 году увеличились до 173,1 млрд руб.

Наибольшая доля затрат пришлась на авиатопливо — 431,9 млрд руб. (+28,5%), на обслуживание пошло 230,5 млрд. На аренду и лизинг техники авиакомпании потратили 228,2 млрд руб., что на 12% меньше, чем в 2022-м. Об этом сказано в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Выдержку из публикации приводит «Коммерсантъ».