В России впервые промаркировали пиво для собак

В составе безалкогольного продукта содержится хмель и дрожжи. Эксперимент прошёл на подмосковном производстве. Партию продукта пометили специальными этикетками, сообщили представители системы «Честный знак». «Мы протестировали процессы нанесения кодов на восемь типов упаковки для кормов, и успешно проверили на стеклянных бутылках», — уточнила ТАСС глава управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина. Пилотный проект по маркировке кормов для животных начался в России в декабре 2023 года и продлится до 31 августа.