«Киви Финанс» не исключила дефолта по облигациям

Компания «Киви Финанс» не исключила дефолта в связи с просрочкой исполнения обязательств по приобретению облигаций серии 001Р-02. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя владельца облигаций эмитента «Лигал кэпитал инвестор сервисез».

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В рамках оферты с исполнением 11 апреля «Киви Финанс» удовлетворила только 1,7% заявок от суммарного числа облигаций, которые были предъявлены к приобретению. Эмитент считает, что причиной частичного исполнения является отсутствие достаточных денежных средств на счетах фирмы.

Размер неисполненных «Киви Финанс» обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8,2 млрд руб., по выплате накопленного купонного дохода — 308 млн руб.

Информация о том, что «Киви Финанс» не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций, появилась в текущем месяце. Согласно отчету компании, большая часть ее средств (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в Киви банке, который лишился ранее лицензии.