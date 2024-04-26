В России предсказали серию перепродаж активов ушедших компаний

В России стал формироваться «вторичный рынок» активов ушедших из страны зарубежных компаний. Их новые собственники допускают и рассматривают их перепродажу, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов отечественных фирм.

Одной из причин становится опасение владельцев не справиться с KPI, которые были определены при согласовании сделки с иностранцем, пояснил партнер «Кесарев Консалтинг» Виталий Жигулин. Пока с желанием перепродажи приходят единицы, однако, по мнению партнера Kept Ольги Ясковой, новые собственники активизируют продажу приобретенных активов в течение одного-двух лет.

Первые сделки на «вторичном рынке» зарубежных активов могут состояться уже в 2024-2025 годах, считает партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Максим Толкачев.

Ранее планы по продаже бизнеса в России подтвердил немецкий производитель модной одежды Hugo Boss. По словам собеседников РИА Новости, новым собственником станет компания «Стокманн». Стороны уже договорились о заключении сделки, но для ее завершения потребуется согласование европейского надзорного органа.