Основатель СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании

Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в ООО "СДЭК-глобал".

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на один из франчайзи СДЭК, информацию подтвердил также близкий к компании собеседник.

Как сообщает газета со ссылкой на близкий к компании источник, долю у Гольдорта выкупит фонд под управлением УК "Современные фонды недвижимости" (СФН). В СФН "Ведомостям" также подтвердили, что один из ее фондов планирует приобрести мажоритарную долю в капитале СДЭК, а переговоры находятся на продвинутой стадии. По словам представителя СДЭК, переговоры "с большой долей уверенности" будут завершены в ближайшее время, однако компания не разглашает покупателя и размер сделки до ее заключения.

По информации СПАРК, на конец 2020 года у Гольдорта в ООО "СДЭК -глобал" была доля 55,44%.