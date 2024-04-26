ЦБ обнаружил занижение стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов сообщил о выявлении Банком России случаев занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах, передают «Известия».

Собеседник издания указал на планы регулятора провести с представителями агрегаторов встречу. После этого ЦБ определится с дальнейшими действиями, отметил директор департамента.

По его словам, «здесь, очевидно, есть нарушения базового принципа законодательства». И сейчас, как уточнил Данилов, нужно понять «кому предъявлять претензии».

На некоторых сайтах-агрегаторах минимальная ставка начинается от 4-7% при ключевой ставке в 16%. Речь идет, в частности, о финансовых маркетплейсах «Банки.ру» или «Сравни.ру», пишет издание. Агрегаторы же утверждают, что ставки, которые отображаются у них на сайте, присылают кредитные организации.

В ФАС выступают за принятие инициатив, направленных на повышение прозрачности финансовых услуг и информированности потребителей обо всех условиях кредитов и займов.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает целесообразным увеличить размер штрафов для банков, которые вводят клиентов в заблуждение и незаконно обогащаются.