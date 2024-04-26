Крупные российские банки запустили системы дроп-мониторинга

«Тинькофф» после годового тестирования запустил системы мониторинга для выявления карт подставных лиц, используемых мошенниками для вывода украденных средств (дропперов), пишет РБК со ссылкой на представителя банка. Аналогичные системы уже функционируют в ВТБ и Сбербанке.

Система определяет дропов среди клиента банков еще до того, как преступные деньги поступают на счёт, пояснил руководитель Центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олег Замиралов. Банк составил «портрет дропа» — это признаки, которые указывают на высокую вероятность того, что клиент оформил карту, чтобы продать или передать ее мошенникам. За год тестирования программы, с апреля 2023 года, банку удалось вдвое сократить количество счетов дропперов, было заблокировано около 130 тысяч счетов, при этом 66 тысяч из них приходится на подростков до 18 лет.

«Все чаще мошенники вербуют молодых людей в дропы — это легкий и быстрый заработок, и молодежь не всегда понимает последствия таких действий, как продажа карт, которые после используются для совершения преступлений», — пояснил Замиралов.

ВТБ с помощью системы дроп-мониторинга за 2023 год задержал на счетах дропперов более миллиарда рублей, украденных у клиентов ВТБ и других банков.

«Из этой суммы более 170 млн рублей было возвращено потерпевшим, еще более 150 млн рублей арестовано по уголовным делам, по остальным средствам информация была передана в правоохранительные органы и Росфинмониторинг для принятия мер в пределах их полномочий», — рассказал представитель ВТБ.

Сбербанк уже два года самостоятельно вычисляет дропперов среди своих клиентов, уточнял в феврале 2024 года зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, за этот период количество дропперов среди клиентов Сбербанка уменьшилось не менее чем в 10−12 раз.

«Однажды в качестве эксперимента заблокировали несколько тысяч карточек дропперов. Ожидали, что будет большое количество жалоб, но не получили ни одной. Значит, попали на 100% — модель работает правильно», — рассказывал Кузнецов.

Газпромбанк, в свою очередь, не блокирует счета и операции клиентов со статусом «потенциальный (неподтвержденный) дроп», рассказал заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

«При выявлении нового дропа мы проводим ретроанализ каждого счета дроппера и операций по нему с целью определения возможных признаков, наличие которых применительно к иному счету или клиенту в будущем будет свидетельствовать о его дропперском характере. Таким образом, происходит превентивный скоринг и разметка счетов потенциальных дропов. При этом счета и операции клиентов со статусом «потенциальный (неподтвержденный) дроп» не блокируются», — объяснил Плешков.

Он добавил, что процедура превентивного выявления и подтверждения наличия счетов дропов в Газпромбанке реализована совместно с обязательными проверками всех поступающих платежей и мониторинга клиентов в рамках «антиотмывочного» 115-ФЗ.

В рамках Уральского форума глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла: «Одна из важных проблем сегодня — борьба с дропперами. Необходимо усилить профилактику, работу по созданию негативного образа дроппера как сообщника преступника. Потому что сегодня ты предоставляешь свою банковскую карту за тысячу рублей, а завтра твоего родственника обворовывают на гораздо большую сумму».

За 2023 год кибермошенники смогли провести 1,17 млн успешных операций по краже средств россиян, украв при этом у граждан 15,8 млрд рублей, говорится в обзоре Банка России. За прошлый год объем операций, которые были совершены без согласия граждан, увеличился на 12% за счет роста объема денежных переводов с использованием банковских карт. При этом банкам удалось отразить 34,8 млн попыток мошенников, они предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей. Правда банки вернули клиентам почти 9% или 1,3 млрд рублей от всего объема украденных средств. При этом это вдвое больше показателей 2022 года (4,4%, или 618,4 млн рублей).

По оценкам аналитиков F.A.C.C.T.F, в 2023 году стоимость карты, оформленной на подставное лицо, составляла около 20 тысяч рублей, в этом году она обойдется уже примерно в 30 тысяч рублей.