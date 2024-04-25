На Украине продали конфискованные активы дочек Сбербанка и ВЭБ.РФ

Украинский Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших дочек Сбербанка и ВЭБ.РФ на общую сумму 5 млрд гривен ($126 млн). Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

"На 5 млрд гривен ФГВ продал активы бывших дочек российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи", - говорится в тексте. - Это активы бывших дочерних структур российских "МР банка" (бывший Сбербанк) и "Проминвестбанка" (дочка ВЭБ)".

В пресс-службе отметили, что в число активов вошли офисные помещения, оборудование, автомобили, а также имущественные права и права требования по кредитным договорам.

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Конфискация российских активов, в том числе списание украинских долгов перед финансово-кредитными учреждениями, связанными с РФ, началась на Украине в феврале 2022 года. Всего, по данным пресс-службы правительства, за этот период в бюджет Украины перечислено уже 26 млрд гривен ($656 млн) от реализации активов, а также аннулированы долги украинских предприятий на 16,5 млрд гривен ($416,3 млн).