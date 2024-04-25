Зависшие в Индии российские рупии предложили инвестировать в местные акции

Российские финансовые организации обратились к индийскому регулятору – в Резервный банк Индии (RBI) – с предложением позволить им использовать рупии, хранящиеся на специальных счетах востро (SRVA) в республике, для инвестиций в акции и другие ценные бумаги этой страны, пишет в четверг, 25 апреля, местное издание The Economic Times (ET).

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Как отмечает газета, сейчас 10 российских организаций, включая Сбербанк, получили в Индии статус иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, FPI). Однако, они мало инвестируют, возможно, из-за сложности в трансграничных платежах, вызванных санкциями США, предполагает ET.

Если RBI позволит перевод зависших на торговых счетах рупий на счета российских FPI, те смогут инвестировать их в бумаги, котирующиеся на биржах Индии. Согласно предложенной схеме, FPI могли бы за перевод рупий платить эквивалентную сумму в рублях тем российским компаниям, которые экспортируют товары в республику, но не хотят принимать оплату в рупиях.

Для реализации этой идеи RBI должен будет позволить фондирование специальных рупийных счетов нерезидентов (SNRR), например, FPI в индийской национальной валюте, поскольку сейчас SNRR открываются для внесения иностранной валюты с последующей ее конвертацией в рупии.

Технически это не должно быть проблемой, поскольку избыток рупий на SRVA возник вследствие платы за импорт продукции, рассказал ET высокопоставленный банковский служащий. «Если бы санкций не было, то эти суммы были бы переведены в России посредством конвертации рупий сначала долларов, а долларов, в свою очередь, в рубли, тогда как российские FPI делали ли бы наоборот, принося деньги в Индию. Но ЦБ и правительству надо подумать над оптикой и другими вопросами», — отметил он.

«Разрешение FPI использовать средства со счетов востро поможет им в инвестициях в облигации и акции в Индии, но у них возникнут проблемы с выводом средств, когда произойдут погашения облигаций или продажа акций… Поэтому, мне кажется, предложенный механизм исходит из убеждения, что такие инвестиции будут носить долгосрочный характер, а санкции не будут длиться вечно», — заявил представитель одного из банков-депозитарием.

В ноябре прошлого года ET сообщал , что RBI может частично ослабить правила инвестирования средств со счетов востро, дав возможность инвестировать их в корпоративные облигации. Сейчас доступны инвестиции SRVA в гособлигации и казначейские векселя.

В середине 2022 года индийский регулятор представил механизм международных торговых расчетов в рупиях. По этому механизму, RBI разрешил уполномоченным банкам открывать у себя счета востро иностранных кредитных организаций в рупиях. Через них индийские импортеры должны осуществлять платежи за поставляемый товар в рупиях. Также SRVA могут быть использованы, чтобы платить индийским экспортерам в тех же рупиях.

Российские экспортеры испытывали трудности с репатриацией выручки от продажи товаров за рупии. Если верить разным зарубежным СМИ (ET и американскому Bloomberg), то начиная с мая 2023 года объем зависших за рубежом рупий, полученных по российским экспортным контрактам, составлял $39 млрд. В начале сентября 2023 года зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщал , что объем «зависших» в Индии средств российских компаний в рупиях начал снижаться. ТАСС в апреле сообщал , что республика рассматривает возможность использовать скопившиеся на счетах индийских банков рупии российских поставщиков для оплаты экспорта в третьи страны.