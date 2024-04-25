Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,32-0,65%

Российский рынок акций в четверг торговался в небольшом плюсе. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи подрос на 0,32% - до 3 439,76 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,65%, до 1 178,69 пункта.

Курс юаня снизился на 0,017% - до 12,66 рубля, доллара - на 0,3%, до 91,94 рубля, евро - на 0,15%, до 98,59 рубля.

"Подъем сдерживался импульсом укрепления рубля и слабым внешним фоном. Цены на нефть двигались в плюсе, но к вечеру развернулись вниз", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Волна снижения прошла и по зарубежным биржам. "Рост ВВП США в I квартале, согласно первой оценке, замедлился до 1,6% год к году при ожидавшихся 2,5%. То есть экономический рост в США мог замедлиться более чем вдвое по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, когда внутренний валовый продукт вырос на 3,4% год к году", - добавляет эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки "Русагро" (+5%), расписки "Озона" (+3,11%), бумаги "Русала" (+2,42%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+2,16%), котировки "Полюса" (+2,1%), бумаги ВТБ (+1,52%) и акции "Селигдара" (+1,31%).

"Русагро" в начале этой недели сообщила о росте консолидированной выручки в I квартале текущего года на 45% в годовом выражении.

"В четверг расписки компании достигли максимума с ноября 2023 года без дополнительных фундаментальных сигналов", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции "Полюса" и "Селигдара" восстанавливались вместе с приостановкой снижения цен на золото, которые вернулись к отметке $2 350 за унцию. "Озон" представил сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал, согласно которым оборот товаров и услуг подскочил на 88% год к году, а выручка выросла на 32% при чистом убытке 13,2 млрд рублей против прибыли 10,7 млрд рублей годом ранее", - уточняет эксперт.

Совет директоров ВТБ 26 апреля примет решение по дивидендам за 2023 год. "Ранее в банке заявляли, что планируют возобновить выплаты скорее всего уже по итогам 2025 года. Отсутствие дивидендов негативно сказывается на инвестиционном кейсе ВТБ", - указывает Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (-2,47% и -1,43%), бумаги "Русснефти" (-2,44%), котировки "М.Видео" (-1,99%), акции "Черкизово" (-1,48%), бумаги ТГК-1 (-0,97%).

Прогноз на завтра

Прогноз по "БКС Мир инвестиций" индексу Мосбиржи на 26 апреля - 3 400-3 500 пунктов, по паре доллар-рубль - 91,7-93,2 рубля.

Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи снова будет колебаться в коридоре 3400-3500 пунктов. Доллар может торговаться в интервале 91-93 рубля, евро - в коридоре 97-99 рублей, юань - в диапазоне 12,5-13 рублей.

Завтра на российском рынке ключевым событием станет заседание ЦБ. "Изменения ключевой ставки не ожидается, фокус внимания инвесторов будет на оценках и сигналах, которые даст регулятор", - отмечает Бахтин.

Также в этот день будет немало корпоративных новостей, на фоне которых отдельные бумаги могут показывать сильные движения. Сбербанк и "Яндекс" опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал, годовой финансовый отчет раскроет "Самолет". Fix Price обнародует операционные и финансовые показатели за I квартал.

Из зарубежной статистики эксперты выделили данные по потребительской активности в США за март. Квартальные финотчеты опубликуют Exxon Mobil, Chevron, Abbvie, Colgate-Palmolive.