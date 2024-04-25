Современные технологии и творческие решения. Как СберСеллер отвечает новым вызовам рынка

Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами СберСеллера, выступила на конференции Go Up в Самарканде

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С 19 по 21 апреля 2024 года мероприятие Go Up AdIndex Conference собрало десятки экспертов мира маркетинга и рекламы для обсуждения актуальных вопросов и тенденций в индустрии. Особое внимание было уделено стабильности в работе с брендами и внедрению инновационных технологий.

Мероприятие открыла секция «Игра на опережение: рекламная антихрупкость, черные лебеди и ситуация X». Она была посвящена непредсказуемым событиям на рынке и методологиям их преодоления. Эксперты обсудили стратегии развития рекламной индустрии в условиях нестабильности. Спикеры открывающей секции конференции — Кристина Лайус (СберСеллер), Алла Данилина (NMi Group), Анна Платова (Вкусвилл), Андрей Чесноков (Росбанк) и другие — поделились своим видением управления кризисными ситуациями и опытом адаптации бизнеса к новым реалиям.

Кристина Лайус обозначила в своем докладе факторы устойчивости рекламной индустрии.

«Всегда важно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Сейчас мы наблюдаем нарастающие темпы инфляции стоимости рекламного размещения. Одним из возможных стабилизаторов данной ситуации могут стать наиболее крупные и устойчивые игроки. Так, СберСеллер активно работает над тем, чтобы через модель “справедливой цены” поддерживать баланс интересов рекламодателей и площадок — баланс цены и ценности рекламных поверхностей», — отметила Лайус.

Второй блок «Назад в будущее» был посвящён прорывным технологиям и их влиянию на все профессии рекламной индустрии. Секция открылась дискуссией Кристины Лайус и Алексея Федина, исполнительного директора Magnetto.Pro. Эксперты обсудили, как новые технологии на базе ИИ и нейросетей мгновенно проходят период адаптации как в B2B-, так и в B2C-секторах и становятся частью нашей повседневной жизни.

Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами СберСеллера:

«ИИ не работает в одиночку. ИИ – исполнитель, и ему необходим руководитель – человек, который грамотно и четко поставит задачу. В отличие от человека, он не может поделиться личным опытом и пока не способен на уникальное творчество. ИИ не может стать первооткрывателем “голубого океана”, он может помочь оптимизировать процессы и лучше конкурировать в “алом”. В СберСеллере мы активно используем ИИ, и это не только улучшает качество наших услуг, но и открывает новые возможности для креативных проектов и создания новых продуктов. Мы видим в ИИ не угрозу, а ценный инструмент, потенциал которого огромен и пока еще не открыт до конца. Поэтому предлагаем не бояться, а обучаться и вместе развивать индустрию».

На Go Up AdIndex Conference участники обменялись знаниями и опытом: обсуждение текущих вызовов и перспективных решений в сфере маркетинга и рекламы способствует развитию новых стратегий, которые определяют будущее индустрии.