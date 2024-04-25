«Лента» тестирует новый формат компактных магазинов

Ретейлер «Лента» приступил к тестированию нового для себя формата компактных винно-продуктовых магазинов. Их площадь составляет от 90 до 110 квадратных метров, сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

Уточняется, что первые точки под вывеской «Вингараж» открывают свои двери для покупателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас открываются пять магазинов, подчеркнула компания.

«"Лента" открыла три магазина формата ultra-convenience в городах Мурино и Кудрово Ленинградской области, 26 апреля откроются еще два в Санкт-Петербурге», — указал ретейлер.

Он сообщил о планах открыть десять магазинов «Вингараж» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца полугодия. В пилотных точках представлено 1,6-1,7 тысячи наименований товаров, добавила пресс-служба фирмы.

Осенью прошлого года ретейлер «Лента» сообщил о приобретении «Монетки» — крупнейшей сети магазинов «у дома» в России.