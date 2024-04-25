Суд лишил прав нидерландскую X5 на «дочку» в России

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга к голландской X5 Retail Group о приостановке корпоративных прав в российской «дочке» ритейлера — ООО «Корпоративный центр ИКС 5», сообщила сама компания.

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Суд удовлетворил заявление в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения, обращает вынимание компания.

«Таким образом, компания не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур», — отмечает X5.

Однако уже понятно, что решение суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании, добавляют там.

Решение означает, что нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары компании (по состоянию на дату выпуска полного решения суда) смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании будут обязаны принять такие распределяемые акции. Компания пообещала внимательно изучить последствия и варианты действий в рамках правового поля, вытекающие из решения суда и опубликовать обновленную информацию сразу после выхода полного текста решения суда.

«Компания по-прежнему стремится действовать в интересах акционеров X5 и других заинтересованных сторон. Решение суда не влияет на торговые операции в России», — отмечает X5.

Минпромторг подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Московской области в конце марта. Минпромторг в своем заявлении попросил суд ограничить права X5 Retail Group в отношении «Корпоративного центра Икс 5», перевести принадлежащие группе акции в казначейские обязательства; и далее следовать предусмотренной законом процедуре, включающей требование к российских держателям депозитарных расписок (DR) группы и ее конечным владельцам принять распределение акций «Корпоративного центра Икс 5» пропорционально их участию в X5 Retail Group, а также предоставить аналогичное право и иностранным владельцам DR и бенефициарам группы.

X5 Retail Group — один из крупнейших в России ритейлер. Крупным акционером компании является структура «Альфа-групп» — CTF Holdings S.A (47,9%). Компания «Корпоративный центр Икс 5» попала в перечень экономически значимых организаций, что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.