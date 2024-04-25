Nestle уничтожила 2 млн бутылок воды из-за заражения скважины фекалиями

Во Франции уничтожили 2 млн бутылок минеральной воды Perrier после выявления бактерий «фекального происхождения» в одной из скважин компании Nestle на юге страны. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

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Причиной загрязнения стал ураган «Моника», который обрушился на юго-восток Франции в марте. В коммуне Гара заявили, что заражение вследствие размыва почвы и проливных дождей произошло на заводе Vergeze, где разливают воду Perrier. Префект коммуны отмечал, что приказал компании немедленно приостановить работу, чтобы не допустить попадания воды с бактериями в оборот. В пробах эксперты обнаружили бактерии Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli. Последняя имеет фекальное происхождение.

24 апреля Nestle Waters France, дочерняя компания Nestle, заявила, что уничтожила несколько партий бутылок «в качестве меры предосторожности». В компании гарантируют, что вся оставшаяся продукции может быть употреблена «в полной безопасности».

Отметим, что в октябре 2023 года Национальное агентство по санитарной безопасности питания, окружающей среды и труда (ANSES) заявляло о многочисленных нарушениях на заводе Vergeze, в том числе об «ухудшении микробиологического качества воды». Также во всех скважинах выявили наличие пестицидов и их метаболитов, количество которых в ряде образцов превышает нормативные пороги.