«Юникредит банк» сообщил о проблемах с переводами денег за границу

Российский «Юникредит банк» (входит в международную финансовую группу UniCredit) сообщил своим клиентам, что сроки исполнения денежных переводов за границу «могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов».

«Помимо этого существует риск возврата денежных средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения», — напоминает кредитная организация.

Также в сообщении отмечается , что «в случае возврата средств на счет отправителя комиссия «Юникредит банка» будет списана в полном объеме» в соответствии с действующими тарифами, кроме того, возможно и списание комиссии и банком-корреспондентом.

У российского «Юникредит банка» установлены корреспондентские отношения с американскими JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon (по долларам США), австрийским и итальянским UniCredit (по евро), швейцарским UBS (по швейцарским франкам), японским MUFG Bank (по йене), британскими JPMorgan Chase и Royal Bank of Scotland (по фунтам стерлингов), сингапурским DBS Bank (по сингапурскому доллару), чешским и болгарским UniCredit (по чешской кроне и болгарскому леву соответственно), британским JPMorgan Chase (по новозеландскому доллару), а также с российскими «дочками» китайских Bank of China и ICBC (по юаню), украинским Sense Bank (по гривне) и казахстанским Bereke Bank (по тенге).

В средине апреля Reuters со ссылкой на источники писало , что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует потребовать от группы UniCredit сократить бизнес с Россией. По словам собеседников, требования к итальянскому конгломерату будут аналогичны тем, какие ЕЦБ предъявил австрийскому Raiffeisen Bank International, у которого в России работает Райффайзенбанк.

Frank Media направили запрос в «Юникредит банк».