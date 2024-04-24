Минфин подал иск о приостановке прав иностранных владельцев «Альфа-банка»

Минфин России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о приостановке корпоративных прав иностранных владельцев Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Отмечается, что речь идёт о Alfastrakhovanie Holdings Limited и кипрской ABH Financial Limited.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что это позволит исключить препятствия для деятельности АО «Альфа-банк» и АО «АльфаСтрахование» на российском финансовом рынке.

В марте правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в него вошли шесть холдингов.

Как сообщалось, акционеры экономически значимых организаций через арбитражный суд смогут переводить в российскую юрисдикцию доли иностранных акционеров.

В список попали структуры, связанные с Альфа-банком, «Пятерочкой», «Азбукой вкуса» и др.