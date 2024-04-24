Во Франции пройдет забастовка авиадиспетчеров

Авиакомпаниям придется отменить до 75% рейсов во французских аэропортах из-за забастовки авиадиспетчеров, передает La Depeche.

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Забастовка диспетчеров, назначенная на 25 апреля, как ожидается, пройдет с большим размахом. Второй по величине профсоюз авиадиспетчеров Unsa ICNA заявил, что после нее стачки будут продолжаться весь июнь. SNCTA, основной профсоюз диспетчеров, запланировал забастовку на 9-11 мая.

Однако уже завтра отмены рейсов будут значительными. Авиакомпаниям придется отменить 75% рейсов в парижском аэропорту Орли и 65% — в Париж-Руасси и Марселе. Управление гражданской авиации Франции (DGAC) также попросит отменить 60% рейсов в Тулузе и Ницце и еще 50% в других аэропортах. Помимо этого, ожидаются длительные задержки вылетов.

Профсоюзы авиадиспетчеров требуют пересмотра оплаты труда и настаивают на необходимости реформ системы управления воздушным движением во Франции.