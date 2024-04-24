"Яндекс маркет" проведет ребрендинг, сервис уже обновил логотип и визуальный стиль, его фирменными цветами станут красный и желтый, говорится в сообщении маркетплейса.

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"Яндекс маркет" представил новое позиционирование бренда. Сервис уже обновил визуальный стиль, логотип и главную страницу сайта. Теперь фирменные цвета маркетплейса - это яркое сочетание красного и желтого", - отмечается в сообщении.

Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Вначале "Яндекс маркет" обновит интерфейс на сайте, в его мобильной версии и приложении, дальше - поменяет оформление части уже существующих пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Новые пункты уже откроются в красном и желтом цветах.