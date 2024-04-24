В России внедрят голосового помощника в кофемашины

Производитель торговых автоматов Unicum работает над внедрением голосового ассистента в новые модели кофемашин Uvenco. Как сообщает «Коммерсант», в первую очередь такие аппараты появятся в микромаркетах самообслуживания Self.

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Организация входит в группу компаний Uvenco. Также в ее составе есть одноименный вендинговый оператор и сеть микромаркетов Self. Недавно на одной из рекрутинговых площадок Unuicum опубликовал вакансию на должность инженера-разработчика встраиваемых систем. Согласно ей, специалист должен будет разработать микрофонную решетку. Также в тексте упоминаются задачи по внедрению в автоматы лицевой биометрии

В компании рассказали, что ведут работу по внедрению голосового ассистента в кофемашины. Разработки проводятся в рамках субсидии Минпромторга РФ. При этом компания сама разрабатывает систему из микрофонов для захвата голоса. Первоначально «говорящие» автоматы установят в микромаркетах Self. После этого их планируют предложить сторонним покупателям.

Согласно исследованию «РосИндекс Ipsos, голосовым шопингом в первом квартале 2023 года были готовы пользоваться лишь 12,6% россиян. Биометрическая оплата вызывала несколько больший интерес — за ее использование высказались 18,1% респондентов.