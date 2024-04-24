«Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа почти в 10 раз

Одним из условий мирового соглашения между "Северсталью" и ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный прокат ("дело металлургов"), которое рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд, является снижение штрафа для компании с 8,7 млрд рублей до менее 900 млн рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника.

Источник ТАСС подтвердил, что ФАС и Северсталь заключили мировое соглашение. Документ пока не зарегистрирован судом, в апреле "Северсталь" направила в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о заключении мирового соглашения с ФАС, на прошедшем 23 апреля заседании суд не рассмотрел ходатайство о заключении мирового соглашения.

По словам одного из источников "Ведомостей", компания в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается от оспаривания штрафа и предписаний от ФАС. Кроме того, "Северсталь" частично выполнила выданные ранее службой распоряжения - в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на эту продукцию и основы взаимодействия с покупателями - заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок, пояснил источник издания.

Другой собеседник рассказал "Ведомостям", что в суд передано соглашение, подписанное гендиректором "Северстали" Александром Шевелевым и руководителем ФАС Максимом Шаскольским. Это означает, что обе стороны устраивают условия соглашения, отметил источник.

"Мы не можем разглашать содержание соглашения из-за пункта о его конфиденциальности", - пояснил представитель "Северстали" газете.

Один из источников "Ведомостей" отметил, что срок утверждения мирового соглашения теперь будет зависеть в том числе от действий представителей НЛМК и ММК. Последние, по его словам, скорее всего, будут добиваться сопоставимого снижения штрафов.