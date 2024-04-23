На Шри-Ланке могут построить международный транспортный хаб с участием ГК «Дело»

На Шри-Ланке с участием группы компаний «Дело» может быть создан транспортный хаб для международной торговли и трансшипмента. Соответствующий проект был представлен сегодня в Санкт-Петербурге в ходе международной конференции по безопасности.

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На встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с партнерами из Шри Ланки, Кувейта и Бангладеш обсуждалось двустороннее сотрудничество. Присутствовавший на ней основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев рассказал о проекте создания транспортного хаба на Шри-Ланке, который прорабатывает российский холдинг. Проект предполагает строительство нового портового терминала по перевозке и трансшипменту контейнеров в глубоководном порту Хамбантота (Шри-Ланка) мощностью до 10 млн ДФЭ.

«Проект, который мы рассматриваем, связан не только с взаимной торговлей между странами, но и с дополнительными возможностями для транзитной перевалки грузов», — отметил председатель совета директоров ГК «Дело».

В свою очередь, Гунаратне сообщил, что Шри-Ланка хотела бы присоединиться к БРИКС+. По его мнению, это создаст широкие возможности для плодотворного сотрудничества.

«Такое участие обеспечит нам транспортную, продовольственную и экономическую безопасность», – заявил он.

Отмечается, что стороны договорились перейти к детальному обсуждению перспектив и условий проекта создания транспортного хаба.