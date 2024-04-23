Tesla начала массово увольнять сотрудников за пределами США

Американский производитель электромобилей Tesla объявил о намерении сократить 400 работников завода в Германии, что составляет около трех процентов от всей численности персонала. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет Reuters.

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В Tesla выразили надежду, что при сокращении удастся обойтись без принудительных увольнений. В настоящее время руководство ведет переговоры с рабочим советом завода.

Гигафабрика в Грюнхайде, что недалеко от Берлина, является единственной в Европе. В компании указали, что не рады идти на такие меры, но ослабление мирового рынка продаж электромобилей ставит сложные задачи.

Министр экономики немецкой земли Бранденбург (на ее территории расположен завод) Йорг Штайнбах выразил сожаление самим фактом сокращений, но положительно отозвался о том, что они проводятся с чувством меры. В США компания сокращает около 10 процентов персонала, при этом, как утверждают СМИ, иногда под нож идут целые отделы, и увольнения не обходят стороной даже самых талантливых сотрудников.

С начала года акции автопроизводителя упали на 40 процентов. Инвесторов отпугивает падение прибыли, неопределенность перспектив компании, проблемы всего рынка электромобилей, а также сомнительные действия главы Tesla Илона Маска, который на ходу меняет планы и решил вместо выпуска бюджетного электромобиля заняться роботакси.