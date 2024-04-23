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США намерены заблокировать сделку по слиянию люксовых брендов Tapestry и Capri

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США намерена заблокировать сделку по поглощению компании - производителя люксовых брендов одежды Capri (владелец брендов Michael Kors, Versace, Jimmy Choo) холдингом Tapestry (владеет брендом Coach).

США намерены заблокировать слияние люксовых брендов Tapestry и Capri
© globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

"ФТК сегодня подала иск на блокирование приобретения за $8,5 млрд Capri Holdings Limited компанией Tapestry, Inc.", - говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что в случае слияния двух компаний на рынке люксовых брендов одежды снизится конкурентность. Это приведет к монополизации отрасли холдингом Tapestry.

"Предлагаемое слияние грозит лишить миллионы американских потребителей преимуществ от прямой конкуренции между Tapestry и Capri", - поясняет ведомство.

Кроме того, поглощение негативно отразится на рынке труда из-за потенциального снижения уровня заработных плат и отмены различных льгот, считает регулятор.

Генеральный директор Tapestry Джоанн Кревуазра, комментируя решение регулятора, заявила агентству Reuters, что ФТК "не понимает рынок [люксовой одежды] на фундаментальном уровне".