США намерены заблокировать слияние люксовых брендов Tapestry и Capri

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США намерена заблокировать сделку по поглощению компании - производителя люксовых брендов одежды Capri (владелец брендов Michael Kors, Versace, Jimmy Choo) холдингом Tapestry (владеет брендом Coach).

Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

"ФТК сегодня подала иск на блокирование приобретения за $8,5 млрд Capri Holdings Limited компанией Tapestry, Inc.", - говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что в случае слияния двух компаний на рынке люксовых брендов одежды снизится конкурентность. Это приведет к монополизации отрасли холдингом Tapestry.

"Предлагаемое слияние грозит лишить миллионы американских потребителей преимуществ от прямой конкуренции между Tapestry и Capri", - поясняет ведомство.

Кроме того, поглощение негативно отразится на рынке труда из-за потенциального снижения уровня заработных плат и отмены различных льгот, считает регулятор.

Генеральный директор Tapestry Джоанн Кревуазра, комментируя решение регулятора, заявила агентству Reuters, что ФТК "не понимает рынок [люксовой одежды] на фундаментальном уровне".