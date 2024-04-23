Польские фермеры осудили поставки сливок из Швеции на украинской автоцистерне

Польских фермеров возмутили поставки в страну шведских сливок на украинской автоцистерне без сопроводительных документов и необходимых сертификатов. Об этом пишет «Прайм».

Портал farmer.pl сообщил о том, что цистерна с украинскими номерами была задержана на трассе в Польше, после чего выяснилось, что у водителя не было документов, необходимых для перевозки продуктов.

При этом особое возмущение фермеров вызвал сам факт того, что в Польшу завозятся сливки из других стран.

«Кто-то импортирует их из Швеции и пользуется услугами украинского перевозчика. Жаль, что мы не узнаем, кто был получателем этого транспорта и много ли таких цистерн приходит в Польшу. В любом случае мир, похоже, перевернулся с ног на голову», — заявили фермеры.

Начато административное расследование, при этом водитель смог ехать дальше, так как заплатил инспекции предварительный штраф в счет будущего наказания.

Акции протестов фермеров идут в Польше уже несколько месяцев. Они добиваются от властей в том числе и прекращения импорта в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. При этом протестующие несколько раз высыпали украинское зерно из вагонов, а также блокировали пункты пропуска на границе двух стран. Прокуратура Польши проводит расследование происшествий, а Украина потребовала выплаты компенсаций.