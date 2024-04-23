Qiwi не может выплатить дивиденды акционерам

Компания Qiwi plc сообщила об отсутствии возможности для выплаты дивидендов в равном отношении ко всем существующим акционерам. Согласно отчету фирмы, это связано с сохраняющимися проблемами с инфраструктурой фондового рынка, передает «Интерфакс».

Подчеркивается, что выплачивать дивиденды компания не может также из-за ожидаемых в текущем году убытков. Так, руководство приняло решение оставить вопрос на рассмотрении.

Как отмечается, группа прекратила платить дивиденды по итогам работы за четвертый квартал 2021 года.

Признанный убыток компании в результате продажи российских активов с дисконтом в 2023 году — 14,4 млрд рублей, следует из заявления группы.

В январе Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов и разделению бизнеса. Покупателем стала гонконгская Fusion Factor Fintech Limited.