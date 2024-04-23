Маркетплейсы попросили законодателей не запрещать им платный возврат товаров

Маркетплейсы считают, что в России не следует вводить запрет на платный возврат товаров. Они обратились с соответствующим призывом к властям страны, передает РБК.

Инициаторами выступили Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ). Они направили письмо главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем они говорят о необходимости доработать законопроект о маркетплейсах, который был разработан текущей весной.

АКИТ и АПЭТ выступили за исключение из проекта пункта, предусматривающего запрет на платный возврат товаров для потребителей. Они отмечают, что из-за данной меры на рынке могут наблюдаться недобросовестные практики при заказе товаров.

Ранее сообщалось, что руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева выступила за создание механизма досудебного урегулирования споров в сфере интернет-торговли.