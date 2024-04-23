Сбер стал единственным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске и начал проектные работы

Сбербанк стал единственным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске и уже начал проектные работы в рамках строительства объекта.

Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Что касается нашего совместного предприятия с АФК "Система" - мы выкупили у них 60% аэропорта в Горно-Алтайске и сейчас являемся стопроцентным владельцем аэропорта. Мы активно ведем проектирование, фактически будем строить новый аэропорт, правительство будет вкладывать деньги в строительство", - сказал он.

Глава "Сбера" указал, что видит в регионе большой спрос на российский туризм, в том числе из-за развития большого горнолыжного курорта "Манжерок".

"Мы видим, что спрос на российский туризм будет только расти, и этот аэропорт мы будем делать международным, так как близлежащие все страны (Китай, страны СНГ) будут пользоваться его услугами", - отметил Греф.

Летом 2023 года сообщалось, что Сбербанк построит в Горно-Алтайске новый аэропорт с пропускной способностью до 1,5 млн пассажиров. На вопрос о сроках реализации проекта Греф уточнял, что минимум один год займет проектирование объекта, около двух лет продлится строительство.