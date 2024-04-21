СМИ: в приправе известного индийского бренда обнаружены пестициды

Сингапурское продовольственное агентство распорядилось отозвать индийскую приправу компании Everest. Это обусловлено тем, что в ней обнаружены пестициды, не разрешенные для использования в пищевых продуктах, пишет «Прайм» со ссылкой на местные СМИ.

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Ранее Центр безопасности пищевых продуктов в Гонконге обнаружил, что три приправы MDH Spices и одна приправа Everest содержат оксид этилена, который является канцерогеном 1-й группы.

В агентстве уточнили, что компания-импортер Sp Muthiah & Sons получила предписание отозвать продукцию которая содержит пестицид, вызывающий онкологические заболевания.

Аналитики отметили, что продажа приправы Fish Curry Masala не вносит существенного вклада в общий объем продаж Everest, ее отзыв не повлияет фатальным образом на бизнес компании

По данным экспертов, концерн Everest ведёт деятельность в более чем 80 странах планеты и является крупнейшим в Индии производителем чистых и смешанных специй.