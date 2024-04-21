Ашманов: страны БРИКС сообща смогут противостоять цифровой колонизации

Государства БРИКС сообща смогут противостоять цифровой колонизации со стороны западных стран, заметил президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Он добавил, что защититься от Запада силами одной державы невозможно, пишет ТАСС.

Сфера информационной безопасности, отметил общественный деятель, включает в себя не только меры по защите от вирусов, кибератак, взломов, но и более глубокие слои.

В частности, уточнил Ашманов, в настоящее время транснациональные корпорации, IT-гиганты аккумулировали огромные технологические и денежные ресурсы. Он добавил, что противостоять им на уровне одной страны очень трудно.

Вместе с тем, подчеркнул президент компании, если страны БРИКС объединят свои возможности, то смогут преодолеть давление со стороны Запада.

Напомним, что в БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, затем к ним присоединилась Южно-Африканская Республика.

В августе 2023 года в сообщество были приглашены шесть стран, пять из них — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — приняли приглашение и 1 января 2024 года включились в работу.