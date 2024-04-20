Wildberries тестирует новый процесс покупок из-за рубежа

Wildberries проводит тестирование нового процесса покупок из-за рубежа, при которой покупатели должны будут пройти верификацию через портал "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Теперь при оформлении заказа из Китая и Узбекистана покупателю понадобится пройти верификацию через [портал] "Госуслуги". Это нужно для передачи персональных данных покупателя Федеральной таможенной службе", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-службе компании, благодаря верификации через портал "Госуслуги" покупателям не нужно заполнять данные вручную, что помогает избежать ошибок и упрощает процесс. В компании добавили, что данные о пользователях передаются в ведомство по зашифрованным каналам связи.

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Как отметила пресс-служба, сейчас верификация через "Госуслуги" требуется при заказе товаров из стран за пределами таможенного союза, в который входят страны ЕАЭС, при этом, если товар дороже €200, пользователю нужно будет оплатить пошлину с суммы, которая превышает €200.