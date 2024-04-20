В Госдуме заявили о мешающих повысить зарплаты врачам «паразитах»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал «паразитов», которые мешают повысить врачам зарплату. Его цитирует NEWS.ru.

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Он призвал отказаться от страховой медицины.

«Зачем она нужна? Все это возмущает до глубины души. Зачем посадили двух паразитов между пациентом и лечебным заведением: ФМС и страховую компанию», — сказал депутат.

Арефьев также указал, что они не лечат людей, «а только деньги забирают себе, строят себе офисы». «У них высокая зарплата, да, позаботились о себе. А о зарплатах врачей не заботятся», — добавил он. По его мнению, следует объединить бюджетные деньги и средства ФМС, чтобы повысить зарплаты врачам через областные и районные здравотделы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам направлять полученные через систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) средства на зарплаты врачам, в том числе медикам, работающим в сельской местности.