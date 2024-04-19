Минздрав Белоруссии отменил запрет на ввоз из РФ чая и кофе

С 19 апреля Белоруссия отменила запрет на ввоз в страну продукции российской компании «Орими», которая производит чай и кофе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В Минздраве Белоруссии отметили, что решение было принято на основании предоставленных «Орими» доказательств о проведении корректирующих мероприятий, стабилизации процессов производства, хранения и транспортировки продукции. Также российская компания подтвердила действенность системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции.

Напомним, что Минск ввел ограничения на ввоз в республику продукции «Орими» после обнаружения ее чаях плесени. Компания связывала это с несоблюдением условий транспортировки или хранения розничными продавцами.

«Орими» выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди» и кофе Jardin и «Жокей».