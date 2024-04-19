Росимущество продало «Росспиртпром»

Росимущество на повторном аукционе продало ООО «Бизнес-альянс» 100% акций «Росспиртпрома» за 8,289 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте электронных торгов госимущества ГИС «Торги».

В публикации отмечается, что изначальная цена лота составляла 10,61 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе принимали до 10 апреля.

Изначально аукцион планировалось провести 24 января, но за неделю до этого он был отменен из-за отсутствия заявок.

Пакет акций АО «Росспиртпром» включен в программу приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.

В октябре 2023 года стало известно, что Министерство финансов РФ предложило приватизировать 100% акций «Росспиртпрома» в 2023 году путем проведения аукциона.

По мнению Минфина, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего игрока на рынке необходимы более гибкая маркетинговая политика и оперативное принятие решений. Этого можно добиться путем приватизации. Продажа компании на аукционе позволит привлечь максимальное число инвесторов и увеличить поступления в бюджет, считают в Минфине.

Глава РСПП Александр Шохин поддержал идею приватизации «Росспиртпрома», отметив, что частный менеджмент может управлять такими активами не менее эффективно.